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    Президент Турции отбыл в Вашингтон

    Эрдоган примет участие в Саммите по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган отбыл в Вашингтон. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, частный самолет TUR с главой турецкого государства на борту вылетел из международного аэропорта Ататюрка в 12.20 по местному времени.

    Вместе с Эрдоганом в США вылетели супруга Эмине Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр семьи и социальной политики Турции Сема Рамазаноглу, министр молодежи и спорта Акиф Чагатай Кылыч и министр экономики Мустафа Элиташ.

    Эрдоган примет участие в Саммите по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля.

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