Президент Турции отбыл в Вашингтон

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган отбыл в Вашингтон. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, частный самолет TUR с главой турецкого государства на борту вылетел из международного аэропорта Ататюрка в 12.20 по местному времени.

Вместе с Эрдоганом в США вылетели супруга Эмине Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр семьи и социальной политики Турции Сема Рамазаноглу, министр молодежи и спорта Акиф Чагатай Кылыч и министр экономики Мустафа Элиташ.

Эрдоган примет участие в Саммите по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля.