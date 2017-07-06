Президент Турции: Обезврежено свыше 3 000 боевиков террористической группировки ИГ

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В рамках операции "Щит Евфрата" ("Fırat kalkanı") обезврежено свыше 3 000 боевиков террористической группировки ИГ, включая руководящих лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо 6 июля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, касаясь борьбы с терроризмом.

"Мы желаем уничтожить террор в нашем регионе, не создавая дискриминации среди террористов. В данном направлении ведем всестороннюю борьбу. На сегодняшний день нами депортировано 5 тыс. человек, среди которых были южные азиаты. Мы ввели запрет на въезд в страну 53 тыс. человек, оказали помощь возвращению в свои дома сотне тысяч сирийцев. Мы и впредь продолжим борьбу против террористов", - подчеркнул он.