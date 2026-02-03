Президент Турции находится с визитом в Саудовской Аравии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
В сопровождающую делегацию вошли глава МИД Турции Хакан Фидан и другие ключевые министры.
В повестку переговоров войдут региональные процессы и вопросы экономического сотрудничества, а также напряженность между США и Ираном.
После Саудовской Аравии Эрдоган отбудет в Египет.
