    Президент Турции находится с визитом в Саудовской Аравии

    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 16:39
    Президент Турции находится с визитом в Саудовской Аравии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Саудовской Аравии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​TRT Haber.

    В сопровождающую делегацию вошли глава МИД Турции Хакан Фидан и другие ключевые министры.

    В повестку переговоров войдут региональные процессы и вопросы экономического сотрудничества, а также напряженность между США и Ираном.

    После Саудовской Аравии Эрдоган отбудет в Египет.

    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir
    Лента новостей