Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir
Region
- 03 fevral, 2026
- 16:18
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onu xarici işlər naziri Hakan Fidanla yanaşı, bir qrup nazirlərin də olduğu nümayəndə heyəti müşayiət edir.
Türkiyə liderinin keçirəcəyi görüşlərdə regional proseslər və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri ön planda olacaq. Görüşlərdə həmçinin Vaşinqton-Tehran xəttindəki gərginliyin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
Ərdoğanın daha sonra Misirə səfəri planlaşdırılır.
Son xəbərlər
16:21
"Real" Almaniya millisinin müdafiəçisini heyətinə qatmaq istəyirFutbol
16:18
Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədirRegion
16:17
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcəkHadisə
16:11
AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilibİnfrastruktur
16:09
Foto
Video
Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədirİnfrastruktur
16:01
Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"Futbol
15:56
Foto
Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2Hadisə
15:52
Foto
Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
15:51