İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 16:18
    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onu xarici işlər naziri Hakan Fidanla yanaşı, bir qrup nazirlərin də olduğu nümayəndə heyəti müşayiət edir.

    Türkiyə liderinin keçirəcəyi görüşlərdə regional proseslər və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri ön planda olacaq. Görüşlərdə həmçinin Vaşinqton-Tehran xəttindəki gərginliyin müzakirəsi nəzərdə tutulub.

    Ərdoğanın daha sonra Misirə səfəri planlaşdırılır.

    Son xəbərlər

    16:21

    "Real" Almaniya millisinin müdafiəçisini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    16:18

    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Region
    16:17

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək

    Hadisə
    16:11

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    16:09
    Foto
    Video

    Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    16:01

    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    15:56
    Foto

    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    15:52
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:51

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti