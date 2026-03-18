Президент Турции и султан Омана обсудили иранские удары по странам Ближнего Востока

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с султаном Омана Хейсамом бен Тариком.

Как сообщает Report, об этом заявило Управление по коммуникациям администрации президента Турции.

Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Эрдоган заявил, что удары по Ирану и последовавшие за ними иранские атаки на страны Ближнего Востока привели к беспрецедентному кризису в сфере безопасности. Он также назвал неприемлемыми удары по Оману.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит дипломатические и посреднические усилия в сложившейся ситуации.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.