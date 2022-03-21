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Президент Туркменистана дал старт весенней озеленительной кампании

Президент Туркменистана дал старт весенней озеленительной кампании Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал старт весенней озеленительной кампании, приуроченной к Международному дню Новруз. Это первое публичное мероприятие при участии главы государства после его официального вступления в должность 19 марта.
В регионе
21 марта 2022 г. 12:30
Президент Туркменистана дал старт весенней озеленительной кампании

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал старт весенней озеленительной кампании, приуроченной к Международному дню Новруз. Это первое публичное мероприятие при участии главы государства после его официального вступления в должность 19 марта.

Как сообщает Report, церемония посадки первого дерева состоялась в Беркарарлыкском районе туркменской столицы, где собрались многочисленные участники массовой озеленительной акции, выступали творческие коллективы.

Вслед за главой государства к посадке саженцев приступили все участники озеленительной акции, в числе которых руководство парламента, члены правительства, представители министерств и ведомств, жители Ашхабада. Участие в акции принял и председатель Народного совета (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов.

В 2022 году в Туркменистане планируется высадить в общей сложности 3 млн саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

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