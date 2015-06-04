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    ​Президент России назначил армянина председателем комиссии

    Ара Абрамян также возглавляет Союз армян России

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Ара Абрамяна председателем Комиссии по информационному сопровождению госполитики.

    Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространили армянские СМИ.

    Деятельность новой Комиссии в основном будет способствовать повышению эффективности реализации государственной национальной политики в сфере межнациональных отношений и пр.

    Согласно информации, Ара Абрамян возглавляет Союз армян России. 

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