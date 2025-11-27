Президент РФ: Никаких проектов мирного договора по Украине не было
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 17:30
Никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ОДКБ в Кыргызстане.
"Проект плана по Украине нужно положить "на дипломатический язык", сейчас некоторые пункты звучат смешно", - отметил он.
По его словам, после переговоров в Женеве было решено 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части.
Путин отметил, что главными переговорщиками по урегулированию в Украине с российской стороны являются МИД, помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков.
