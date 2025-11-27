İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rusiya Prezidenti: Ukrayna üzrə heç bir sülh müqaviləsi layihəsi olmayıb

    • 27 noyabr, 2025
    • 17:34
    Rusiya Prezidenti: Ukrayna üzrə heç bir sülh müqaviləsi layihəsi olmayıb
    Vladimir Putin

    Ukrayna üzrə heç bir sülh müqaviləsi layihəsi olmayıb, müzakirə üçün bir sıra məsələlər olub.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Vladimir Putin Qırğızıstanda KTMT sammitinin yekunları üzrə bildirib.

    "Ukrayna üzrə planın layihəsini "diplomatik dilə" çevirmək lazımdır, indi bəzi bəndlər gülünc səslənir", - o qeyd edib.

    Putinin sözlərinə görə, Cenevrə danışıqlarından sonra 28 bənddən ibarət sülh planının dörd hissəyə bölünməsi qərara alınıb.

    Rusiya lideri vurğulayıb ki, Ukraynada nizamlanma ilə bağlı Rusiya tərəfdən əsas danışıqçılar Xarici İşlər Nazirliyi, RF prezidentinin köməkçiləri Vladimir Medinski və Yuri Uşakovdur.

    Президент РФ: Никаких проектов мирного договора по Украине не было

