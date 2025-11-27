Rusiya Prezidenti: Ukrayna üzrə heç bir sülh müqaviləsi layihəsi olmayıb
Region
- 27 noyabr, 2025
- 17:34
Ukrayna üzrə heç bir sülh müqaviləsi layihəsi olmayıb, müzakirə üçün bir sıra məsələlər olub.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Vladimir Putin Qırğızıstanda KTMT sammitinin yekunları üzrə bildirib.
"Ukrayna üzrə planın layihəsini "diplomatik dilə" çevirmək lazımdır, indi bəzi bəndlər gülünc səslənir", - o qeyd edib.
Putinin sözlərinə görə, Cenevrə danışıqlarından sonra 28 bənddən ibarət sülh planının dörd hissəyə bölünməsi qərara alınıb.
Rusiya lideri vurğulayıb ki, Ukraynada nizamlanma ilə bağlı Rusiya tərəfdən əsas danışıqçılar Xarici İşlər Nazirliyi, RF prezidentinin köməkçiləri Vladimir Medinski və Yuri Uşakovdur.
Son xəbərlər
18:03
Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblarRegion
17:58
Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcəkDigər ölkələr
17:55
Foto
TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıbMedia
17:54
Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıbRegion
17:52
Ceyhun Bayramov "Aspen Institute Italia"da keçirilən dəyirmi masa müzakirəsində iştirak edibXarici siyasət
17:52
Foto
Göyçayda "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilibDin
17:51
Foto
Məcnun Məmmədov Gürcüstanın aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olubASK
17:50
Gələn həftə ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya səfər edəcəkRegion
17:49
Video