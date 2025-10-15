Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 13:59
    Президент переходного периода Сирии прибыл в РФ

    Президент переходного периода Сирии аш-Шараа прибыл в Россию.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС сирийский диписточник.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сегодня заявил журналистам о том, что судьба российских военных баз в Сирии так или иначе будет обсуждаться на встрече Путина с Ахмедом аш-Шараа.

    "Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться (тема) в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", - сказал он.

    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Последние новости

    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    14:04
    Фото

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    13:59

    В регионе
    13:47

    Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИ

    Медиа
    13:45

    Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

    В регионе
    13:42

    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    Внутренняя политика
    13:42

    В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби

    Другие страны
