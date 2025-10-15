Президент переходного периода Сирии прибыл в РФ

Президент переходного периода Сирии аш-Шараа прибыл в Россию.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС сирийский диписточник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сегодня заявил журналистам о том, что судьба российских военных баз в Сирии так или иначе будет обсуждаться на встрече Путина с Ахмедом аш-Шараа.

"Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться (тема) в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", - сказал он.