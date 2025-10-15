Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 14:03
Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Əhməd əş-Şəraa Rusiyaya gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Suriyadakı diplomatik mənbə bildirib.
Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu gün keçirdiyi brifinqdə jurnalistlərə bildirib ki, ölkənin Suriyadakı hərbi bazaların taleyi Putinlə Əhməd əş-Şəraanın görüşündə müzakirə olunacaq.
"Aydındır ki, prezidentlə söhbət zamanı mövzuya bu və ya digər şəkildə toxunulacaq. Bəli, bunu gözləmək olar", - o deyib.
