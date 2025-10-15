İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:03
    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Əhməd əş-Şəraa Rusiyaya gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Suriyadakı diplomatik mənbə bildirib.

    Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu gün keçirdiyi brifinqdə jurnalistlərə bildirib ki, ölkənin Suriyadakı hərbi bazaların taleyi Putinlə Əhməd əş-Şəraanın görüşündə müzakirə olunacaq.

    "Aydındır ki, prezidentlə söhbət zamanı mövzuya bu və ya digər şəkildə toxunulacaq. Bəli, bunu gözləmək olar", - o deyib.

    Suriya Rusiya prezident səfər Əhməd əş-Şaraa
