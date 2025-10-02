Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 17:23
    Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном

    Президент Монтенегро Яков Милатович приветствует парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Милатович заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Дании в кулуарах 7-го Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    Глава Монтенегро выразил уверенность, что парафирование мирного договора откроет широкие возможности для развития региона Южного Кавказа.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многоотраслевого сотрудничества между Арменией и Монтенегро, договорились о продолжении диалога в рамках взаимных визитов высокого уровня.

    Лента новостей