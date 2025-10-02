Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном
В регионе
- 02 октября, 2025
- 17:23
Президент Монтенегро Яков Милатович приветствует парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Милатович заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Дании в кулуарах 7-го Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
Глава Монтенегро выразил уверенность, что парафирование мирного договора откроет широкие возможности для развития региона Южного Кавказа.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многоотраслевого сотрудничества между Арменией и Монтенегро, договорились о продолжении диалога в рамках взаимных визитов высокого уровня.
