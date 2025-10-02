Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном

Президент Монтенегро Яков Милатович приветствует парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Милатович заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Дании в кулуарах 7-го Саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Глава Монтенегро выразил уверенность, что парафирование мирного договора откроет широкие возможности для развития региона Южного Кавказа.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многоотраслевого сотрудничества между Арменией и Монтенегро, договорились о продолжении диалога в рамках взаимных визитов высокого уровня.