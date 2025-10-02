İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Monteneqro Prezidenti Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb

    Region
    • 02 oktyabr, 2025
    • 17:30
    Monteneqro Prezidenti Yakov Milatoviç Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, bunu "Avropa Siyasi Birliyi"nin Danimarkada keçirilən 7-ci sammiti çərçivəsində Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü zamanı bildirib.

    Monteneqro başçısı əminliyini ifadə edib ki, sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqaz regionunun inkişafı üçün geniş imkanlar açacaq.

    Görüş zamanı tərəflər Ermənistan və Monteneqro arasında çoxşaxəli əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə edib, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər çərçivəsində dialoqu davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər.

    monteneqro sülh sazişi Avropa Siyasi Birliyi
    Президент Монтенегро приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном
    President of Montenegro welcomes initialing of peace treaty between Baku and Yerevan

