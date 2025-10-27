Жапаров примет участие в саммите лидеров ЦА и США по приглашению Трампа

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в очередной встрече глав государств Центральной Азии и США в формате "C5+1".

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов агентству "Кабар".

По его словам, приглашение президента США Дональда Трампа на участие в саммите было получено и принято с признательностью.

В настоящее время Администрация президента Кыргызстана проводит подготовительную работу по организации рабочего визита Садыра Жапарова в США.

Саммит "Центральная Азия - США" состоится 6 ноября в Вашингтоне. Ранее президент США Дональд Трамп пригласил лидеров стран региона принять участие во встрече. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Трампа за приглашение и назвал инициативу своевременной и важной для развития сотрудничества между странами Центральной Азии и США.