    Жапаров примет участие в саммите лидеров ЦА и США по приглашению Трампа

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 12:32
    Жапаров примет участие в саммите лидеров ЦА и США по приглашению Трампа

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в очередной встрече глав государств Центральной Азии и США в формате "C5+1".

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов агентству "Кабар".

    По его словам, приглашение президента США Дональда Трампа на участие в саммите было получено и принято с признательностью.

    В настоящее время Администрация президента Кыргызстана проводит подготовительную работу по организации рабочего визита Садыра Жапарова в США.

    Саммит "Центральная Азия - США" состоится 6 ноября в Вашингтоне. Ранее президент США Дональд Трамп пригласил лидеров стран региона принять участие во встрече. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Трампа за приглашение и назвал инициативу своевременной и важной для развития сотрудничества между странами Центральной Азии и США.

    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək
    Kyrgyz president to attend C5+1 summit in Washington

