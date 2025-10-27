İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:54
    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Mərkəzi Asiya və ABŞ dövlət başçılarının "C5+1" formatında keçiriləcək növbəti görüşündə iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat katibi Askat Alaqozov "Kabar" agentliyinə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın sammitdə iştirakla bağlı dəvəti minnətdarlıqla qəbul edilib.

    Hazırda Qırğızıstan Prezidenti Administrasiyası Sadır Japarovun ABŞ-yə işgüzar səfərinə hazırlıq görür.

    "Mərkəzi Asiya - ABŞ" sammiti noyabrın 6-da Vaşinqtonda keçiriləcək.

    Жапаров примет участие в саммите лидеров ЦА и США по приглашению Трампа

