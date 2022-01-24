Президент Кыргызстана перешел на удаленку в преддверии визита в Китай

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы в связи с предстоящим рабочим визитом в Китай, но сохранит полноценный рабочий график.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы в связи с предстоящим рабочим визитом в Китай, но сохранит полноценный рабочий график.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила его пресс-служба.

Это необходимо из соображений эпидемиологической безопасности при складывающейся ситуации с коронавирусом в мире.

Жапаров будет в Китае с 3 по 5 февраля. Там он примет участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине, а также проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.