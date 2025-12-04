Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Кипра прибыл в Украину

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 14:03
    Президент Кипра прибыл в Украину

    Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прибыл в Украину в рамках своего официального визита.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Кипра.

    Другие подробности не приводятся.

    Лента новостей