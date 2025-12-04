Президент Кипра прибыл в Украину
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 14:03
Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прибыл в Украину в рамках своего официального визита.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Кипра.
Другие подробности не приводятся.
