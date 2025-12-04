İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Kipr Prezidenti Ukraynaya gedib

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 14:21
    Kipr Respublikasının Prezidenti Nikos Xristodulidis Ukraynada səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kipr hökumətinin saytında bildirilir.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

    Президент Кипра прибыл в Украину
    President of Cyprus visits Ukraine

