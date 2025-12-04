Kipr Prezidenti Ukraynaya gedib
Region
- 04 dekabr, 2025
- 14:21
Kipr Respublikasının Prezidenti Nikos Xristodulidis Ukraynada səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kipr hökumətinin saytında bildirilir.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
Son xəbərlər
14:42
Azərbaycan Həndbol Federasiyasında yeni təyinat olubKomanda
14:37
Foto
Ramin Məmmədov ABŞ-nin Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti ilə görüşübDin
14:34
Rövşən Əmircanov: "Qızılın unsiyasının qiyməti 4 500 dollara yüksələ bilər"Biznes
14:30
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bəhreyndəki mundialdan medalla dönəcəyimizə inanıram"Fərdi
14:30
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçilərinin çıxışları ilə davam etdirilirHadisə
14:29
Vüqar Əliyev: Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətində qadınlar kişilərə nisbətən daha aktivdirlərDaxili siyasət
14:27
Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunubXarici siyasət
14:21
Kipr Prezidenti Ukraynaya gedibRegion
14:19