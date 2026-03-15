Президент Казахстана проголосовал на референдуме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции.

Как передает Report, об этом сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что Токаев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по проекту новой Конституции на участке референдума №51, расположенном во Дворце школьников.

После голосования он провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Обращаясь к журналистам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность референдума для будущего развития Казахстана.

"Конституция – это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, независимость и суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего", – заявил он.

Отмечается, что изменения коснутся около 84% текста документа. Реформа предполагает переход к однопалатному Парламенту, изменение ряда полномочий исполнительной власти и закрепление новых социальных гарантий.

Как сообщила на брифинге член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова, явка на референдуме по новой Конституции Казахстана по состоянию на 12:00 по местному времени (11:00 по Баку) превысила 37,54%.