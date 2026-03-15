    • 15 mart, 2026
    • 11:27
    Tokayev referendumda səs verib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev yeni Konstitusiya layihəsi ilə bağlı ümumxalq referendumunda səs verib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı 51 saylı seçki məntəqəsində səsvermədə iştirak edib.

    Prezident Tokayev səsvermədən sonra media nümayəndələrinə açıqlamasında referendumun ölkənin gələcək inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Konstitusiya vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarını təmin edən həqiqətən tarixi bir sənəddir və buna görə də müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Yeni Konstitusiya ölkəmizin ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini və suverenliyini təsdiqləyir. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiya öz rolunu oynayıb. Ölkəmiz 35 il bu sənədlə yaşayıb, amma zaman keçir. Əminəm ki, yeni əsas qanun ölkəyə və onun gələcəyinə xidmət edəcək", -deyə Tokayev bildirib.

    Qeyd olunub ki, dəyişikliklər sənədin mətninin təxminən 84%-ni əhatə edəcək. İslahat birpalatalı Parlamentə keçidi, bir neçə icra hakimiyyətində dəyişiklikləri və yeni sosial təminatların yaradılmasını nəzərdə tutur.

    Səsverməyə çıxarılan sual budur: "Layihəsi 12 fevral 2026-cı ildə mediada dərc olunmuş Qazaxıstan Respublikasının yeni Konstitusiyasını qəbul edirsinizmi?" Referendum ölkə üzrə 10 mindən çox seçki məntəqəsində keçirilir və saat 20:00-a qədər davam edəcək.

    Qazaxıstan Qazaxıstanda referendum Kasım-Jomart Tokayev
    Президент Казахстана проголосовал на референдуме
    President of Kazakhstan voted in constitutional referendum

    Son xəbərlər

    11:41

    Lüksemburqun qadın futbolçularına nalayiq mesaj yazan məşqçi işdən çıxarılıb

    Komanda
    11:28

    Alkis Drakinos: Orta Dəhliz Avropa və Asiya arasında yeni ticarət ekosistemi formalaşdırır

    İnfrastruktur
    11:27
    Foto

    Tokayev referendumda səs verib

    Region
    11:20

    Qazaxıstanda referendumda iştirak 37,54 faiz təşkil edib - YENİLƏNİB

    Region
    10:56

    EBRD Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləməyə hazırdır

    Maliyyə
    10:51

    Türkiyə Azərbaycanla investisiyalar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    10:51

    Zərdabdan Bakıya narkotik gətirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:41

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda finala yüksəlib

    Komanda
    10:38

    KİV: İran və "Hizbullah" İsrailin şimalına birgə hücum həyata keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti