Президент Казахстана принял госсекретаря США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Приветствуя американского дипломата, Токаев отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

"Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества", - отметил президент Казахстана.

Говоря об экономическом сотрудничестве, он отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиции более 62 млрд долларов.

В свою очередь, Блинкен отметил, что на двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять партнерство.

"Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне. Я очень рад находиться здесь и вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества, - сказал Блинкен.