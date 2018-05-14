Президент Казахстана предложил строительство судоходного канала между Черным и Каспийским морями

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Другим перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала "Евразия", который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании ЕАЭС.

По его словам, кроме того, Казахстан предлагает проработать возможность строительства высокоскоростной автомагистрали "Евразия", которая соединит Европу с Азией через Россию и Казахстан.