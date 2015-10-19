Президент Казахстана поручил правительству подготовить план антикризисной работы

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Казахстан в ближайшее время ожидает сильный кризис. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал президент республики Нурсултан Назарбаев, который по информации его пресс-службы, провел в своей резиденции встречу с премьер-министром страны Каримом Масимовым.

"Наступает настоящий кризис - более сильный, чем в 2007-2009 годах", - заявил Н. Назарбаев. Глава государства обратил внимание на то, что сегодня экономика республики "функционирует в тяжелом режиме". По заявлению президента страны, по причине снижения цен на энергоносители поступление доходов в бюджет сократилось на 40%. Кроме этого, уменьшились цены и на другие основные виды экспортной продукции, включая черные и цветные металлы, уголь. При этом сельское хозяйство обеспечивает небольшой рост, а промышленные предприятия, в том числе в машиностроении, снизили свое производство.

Назарбаев обратил внимание, что выводы касательно сложной ситуации на мировых рынках складываются, исходя из состоявшихся переговоров в Китае, США, с руководством России.

Глава государства поручил правительству "провести анализ, составить план антикризисной работы, определить необходимые меры и довести до населения". При этом он подчеркнул, что "государство не допустит снижения социального самочувствия граждан".