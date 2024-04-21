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Президент Ирана посетит Пакистан 22-24 апреля

Президент Ирана посетит Пакистан 22-24 апреля Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с официальным визитом Пакистан 22-24 апреля.
В регионе
21 апреля 2024 г. 14:58
Президент Ирана посетит Пакистан 22-24 апреля

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с официальным визитом Пакистан 22-24 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил пакистанский МИД.

"Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с официальным визитом Пакистан с 22 по 24 апреля", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, размещенном в Х (ранее Twitter).

Раиси будут сопровождать жена и высокопоставленная делегация, включая главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и других членов правительства, а также представителей бизнеса. В ходе визита президент Ирана встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Раиси также посетит Лахор и Карачи.

По данным пакистанского МИД, в ходе визита будут обсуждаться укрепление иранско-пакистанских связей и развитие сотрудничества в сферах торговли, связи, энергетики, сельского хозяйства. Стороны рассмотрят развитие региональных и мировых событий, а также двустороннее сотрудничество в борьбе с общей угрозой терроризма, уточнили в пакистанском министерстве.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Pakistana səfər edəcək
Версия на английском языке Iran president to visit Pakistan from Monday to Wednesday, Pakistan says

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