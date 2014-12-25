​Президент Ирана направил письмо Папе Римскому

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани направил письмо главе Римской католической церкви Франциску I. В письме Папе Римскому по случаю рождества Христова президент Ирана поздравил лидеров католического и христианского мира.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в поздравительном письме, которое помещено на интернет сайте иранского президента, подчеркнута важность взаимного уважения и совместных усилий в деле сохранения мира и безопасности в мире, улучшения благосостояния людей. Президент ИРИ также поздравил народы этих стран и пожелал им благополучия, счастья и здоровья.