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    ​Президент Ирана направил письмо Папе Римскому

    Хасан Рухани поздравил христианский мир

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани направил письмо главе Римской католической церкви Франциску I. В письме Папе Римскому по случаю рождества Христова президент Ирана поздравил лидеров католического и христианского мира.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в поздравительном письме, которое помещено на интернет сайте иранского президента, подчеркнута важность взаимного уважения и совместных усилий в деле сохранения мира и безопасности в мире, улучшения благосостояния людей. Президент ИРИ также поздравил народы этих стран и пожелал им благополучия, счастья и здоровья.

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