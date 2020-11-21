Президент и премьер Грузии проголосовали во втором туре выборов в парламент

В субботу в Грузии проходит второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу проголосовала во втором туре парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие кадры передал в прямом эфире Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Я, как и вся Грузия, очень надеюсь, что это будет очень эффективный, деловой, многопартийный парламент. Так решил грузинский избиратель, который проголосовал за девять партий. Я думаю, мы все должны уважать избирателя", - сказала Зурабишвили после голосования.

Она проголосовала в Мтацминда-Крцанисском районе Тбилиси, где от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" баллотируется Бека Одишария. Ранее в этом же районе проголосовал и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Свой выбор сделал и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он голосовал в столичном районе Сабуртало, где правящую партию представляет экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария также проголосовал во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В субботу в Грузии проходит второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси. Первый тур состоялся 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия набрала 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18%. Второй тур проходит на фоне бойкота оппозиции, которая не признает итогов первого тура.