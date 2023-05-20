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Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов той в РФ

Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов той в РФ Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявила бойкот и больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в РФ.
В регионе
20 мая 2023 г. 17:55
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов той в РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявила бойкот и больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент сказала на брифинге.

"Я для себя объявляю бойкот Georgian Airways и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время пандемии коронавируса, и сейчас она хочет воспользоваться возобновлением полетов с РФ, которая неприемлема для большей части нашего населения", - сказала Зурабишвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti Rusiyaya uçuşlara görə “Georgian Airways”ə qarşı boykot elan edib

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