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Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.
В регионе
17 апреля 2024 г. 15:56
Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза", - сказала Зурабишвили.

Отметим, что сегодня парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".

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Версия на английском языке Georgian President says will veto 'foreign influence' bill
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti “Xarici təsirin şəffaflığı haqqında” qanuna veto qoyacağını açıqlayıb

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