Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
"Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза", - сказала Зурабишвили.
Отметим, что сегодня парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".