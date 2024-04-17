Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза", - сказала Зурабишвили.

Отметим, что сегодня парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".