Парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении

Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".

Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Грузия, "за" проголосовали 83 депутата, 0 - против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.

Голосование прошло на фоне акции протеста около здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта и внесение правок, а третье - внесение редакционных правок в текст закона.

Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен президенту Грузии на подпись.