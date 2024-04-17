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Парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении

Парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".
В регионе
17 апреля 2024 г. 14:47
Парламент Грузии принял закон О прозрачности иностранного влияния в первом чтении

Парламент Грузии в первом чтении проголосовал за принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Грузия, "за" проголосовали 83 депутата, 0 - против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.

Голосование прошло на фоне акции протеста около здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Второе чтение предполагает постатейное обсуждение проекта и внесение правок, а третье - внесение редакционных правок в текст закона.

Только после принятия в трех чтениях проект будет отправлен президенту Грузии на подпись.

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Версия на английском языке Georgian Parliament adopts 'foreign influence' bill in first reading
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti qalmaqallı qanun layihəsini ilk oxunuşda qəbul edib

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