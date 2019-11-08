Президент Грузии учредила фонд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили учредила фонд.
Как сообщает грузинское бюро Report, в Тбилиси прошла презентация организации под названием "Фонд Саломе Зурабишвили".
Выступившая на церемонии президент страны заявила, что не будет принимать участие в управлении фонда и выступит лишь в качестве почетного учредителя организации.
По словам главы государства, фонд поддержит решение вопросов, представляющих для Грузии общественное значение.
В направление стратегической деятельности организации входят усиление Центра детской онкологии, агитация регионального развития, пропаганда грузинской культуры, охрана окружающей среды и биоразнообразия.
Для осуществления деятельности фонда в данном направлении привлекут помощь нынешних и потенциальных партнеров.
News DepartmentАвтор новости