Президент Грузии учредила фонд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили учредила фонд.

Как сообщает грузинское бюро Report, в Тбилиси прошла презентация организации под названием "Фонд Саломе Зурабишвили".

Выступившая на церемонии президент страны заявила, что не будет принимать участие в управлении фонда и выступит лишь в качестве почетного учредителя организации.

По словам главы государства, фонд поддержит решение вопросов, представляющих для Грузии общественное значение.

В направление стратегической деятельности организации входят усиление Центра детской онкологии, агитация регионального развития, пропаганда грузинской культуры, охрана окружающей среды и биоразнообразия.

Для осуществления деятельности фонда в данном направлении привлекут помощь нынешних и потенциальных партнеров.