Президент Грузии: Регион нуждается в мирном Кавказе

Саломе Зурабишвили выразила благодарность Майку Помпео за поддержку территориальной целостности Грузии

"Наш регион и мир нуждаются в мирном, стабильном и демократическом Кавказе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

По ее словам, на фоне новой ситуации в регионе возросло значение визита государственного секретаря в Грузию: "Мир и политико-экономическое развитие отвечает нашим общим интересам. Грузия остается достойным и надежным партнером США в защите этих интересов".

С.Зурабишвили выразила благодарность М.Помпео за поддержку территориальной целостности Грузии. Президент выразила надежду на то что существующее сотрудничество между Грузией и США выйдет на новый уровень.