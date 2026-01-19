Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В регионе
    • 19 января, 2026
    • 23:44
    Президент Грузии помиловал 159 заключенных

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с религиозным праздником Крещения помиловал в понедельник 159 заключенных.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

    "Президент использовал предоставленные ему Конституцией исключительные полномочия и помиловал 159 заключенных", - говорится в заявлении.

    Согласно информации, помилование "основано на принципе гуманизма и государственных интересов".

