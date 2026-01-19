Президент Грузии помиловал 159 заключенных

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с религиозным праздником Крещения помиловал в понедельник 159 заключенных.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент использовал предоставленные ему Конституцией исключительные полномочия и помиловал 159 заключенных", - говорится в заявлении.

Согласно информации, помилование "основано на принципе гуманизма и государственных интересов".