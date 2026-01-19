İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Gürcüstan Prezidenti 159 məhbusu əfv edib

    Region
    • 19 yanvar, 2026
    • 23:48
    Gürcüstan Prezidenti 159 məhbusu əfv edib

    Gürcüstan Prezidenti Mixeil Kavelaşvili dini Xaç suyuna salınma bayramı ilə əlaqədar olaraq 159 məhbusu əfv edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə dövlət başçısının Mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

    "Prezident Konstitusiyanın ona verdiyi istisna səlahiyyətlərdən istifadə edərək 159 məhbusu əfv edib", – bəyanatda qeyd olunub.

    Məlumata əsasən, əfv humanizm prinsipi və dövlət maraqları əsasında həyata keçirilib.

    Mixeil Kavelaşvili əfv Məhbuslar
    Президент Грузии помиловал 159 заключенных

