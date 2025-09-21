Президент Грузии отбыл с визитом в США

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отбыл с визитом в США.

Как сообщает местное бюро Report, в рамках визита в Нью-Йорк Михаил Кавелашвили выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В США также запланированы двусторонние встречи на высоком уровне. Президент Грузии встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Кавелашвили, кроме того, примет участие в официальном приеме, который будет дан от имени президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп в честь руководителей делегаций - участников 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Визит будет проходить 21 - 26 сентября.