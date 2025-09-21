Президент Грузии отбыл с визитом в США
В регионе
- 21 сентября, 2025
- 11:22
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отбыл с визитом в США.
Как сообщает местное бюро Report, в рамках визита в Нью-Йорк Михаил Кавелашвили выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США также запланированы двусторонние встречи на высоком уровне. Президент Грузии встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Кавелашвили, кроме того, примет участие в официальном приеме, который будет дан от имени президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп в честь руководителей делегаций - участников 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Визит будет проходить 21 - 26 сентября.
Последние новости
12:29
Пилот "Формулы 2": Гонка в Баку прошла для меня идеальноФормула 1
12:26
Эрдоган: ООН не способна справиться с современными вызовамиВ регионе
12:12
Фото
Пилот Dams Lukas Oil стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2"Формула 1
12:11
Израиль ликвидировал в Газе снайпера боевого крыла ХАМАСДругие страны
11:57
Рубио подчеркнул важность вашингтонского саммитаВ регионе
11:51
ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьиНаука и образование
11:41
В США при стрельбе на свадьбе погиб один человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:25
На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режимИнфраструктура
11:22