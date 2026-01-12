Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
Финансы
- 12 января, 2026
- 06:24
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $4 600 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 04:47 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 605 тройскую унцию (+1,92%).
К 05:05 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 610,5 за унцию.
Последние новости
06:49
В США грузовик наехал на митингующих в поддержку протестов в ИранеДругие страны
06:24
Стоимость золота на Comex обновила исторический максимумФинансы
05:52
Трамп рассказал о контактах США с КубойДругие страны
05:27
Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвиненияДругие страны
05:11
Трамп: США всерьез изучают возможность ответа на события в ИранеДругие страны
04:35
Гутерриш заявил, что "потрясен" насилием в отношении протестующих в ИранеВ регионе
04:09
"Барселона" выдала лучшую за 10 лет победную серию во всех турнирахФутбол
03:48
На нефтебазе в Мурманской области РФ произошел разлив 80 тонн бензинаВ регионе
03:23