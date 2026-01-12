Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $4 600 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:47 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 605 тройскую унцию (+1,92%).

К 05:05 стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 610,5 за унцию.