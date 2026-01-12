İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Maliyyə
    • 12 yanvar, 2026
    • 06:27
    Comex birjasında qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin fevralında çatdırılmaqla qızıl fyuçersinin dəyəri bir troya unsiyası üçün 4 600 dollar səviyyəsinə çataraq tarixi maksimumu yeniləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ticarət platformasının məlumatlarından aydın olur.

    Bakı vaxtı ilə saat 04:47-yə olan məlumata görə, dəyərli metalın qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 605 dollar (+1,92%) təşkil edib.

    Saat 05:05-ə doğru qızılın dəyəri artımını sürətləndirərək bir unsiya üçün 4 610,5 dollar səviyyəsində ticarət olunub.

    Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

