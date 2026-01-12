Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвинения

Глава Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ФРС

"В пятницу, 9 января, Минюст вручил ФРС повестки большого жюри, угрожая уголовным обвинением в связи с моими показаниями в банковском комитете Сената [Конгресса] в июне прошлого года", - говорится в тексте.

Глава регулятора пояснил, что его показания касались проекта реконструкции комплекса зданий ФРС. По словам Пауэлла, "это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации" президента США Дональда Трампа.

Пауэлл при этом выразил уверенность в том, что его показания стали лишь предлогом для проведения расследования, тогда как истинная причина кроется в том, что ФРС "устанавливает процентную ставку, исходя из собственных оценок того, что будет лучше для населения, а не в угоду предпочтениям президента". Пауэлл подчеркнул, что намерен и далее выполнять свои обязанности в качестве руководителя ФРС.

Ранее Трамп отмечал, что рассматривает возможность подачи судебного иска к нынешнему главе ФРС. Из высказываний Трампа следовало, что основанием для такого иска могут стать планы капитального ремонта штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, смету которого Белый дом ранее называл необоснованно завышенной. По словам главы администрации США, речь идет об "иске за серьезную некомпетентность".