Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвинения

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 05:27
    Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвинения

    Глава Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ФРС

    "В пятницу, 9 января, Минюст вручил ФРС повестки большого жюри, угрожая уголовным обвинением в связи с моими показаниями в банковском комитете Сената [Конгресса] в июне прошлого года", - говорится в тексте.

    Глава регулятора пояснил, что его показания касались проекта реконструкции комплекса зданий ФРС. По словам Пауэлла, "это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации" президента США Дональда Трампа.

    Пауэлл при этом выразил уверенность в том, что его показания стали лишь предлогом для проведения расследования, тогда как истинная причина кроется в том, что ФРС "устанавливает процентную ставку, исходя из собственных оценок того, что будет лучше для населения, а не в угоду предпочтениям президента". Пауэлл подчеркнул, что намерен и далее выполнять свои обязанности в качестве руководителя ФРС.

    Ранее Трамп отмечал, что рассматривает возможность подачи судебного иска к нынешнему главе ФРС. Из высказываний Трампа следовало, что основанием для такого иска могут стать планы капитального ремонта штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, смету которого Белый дом ранее называл необоснованно завышенной. По словам главы администрации США, речь идет об "иске за серьезную некомпетентность".

    Джером Пауэлл Минюст США ФРС уголовное расследование
    FES rəhbəri ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin ona qarşı cinayət ittihamları irəli sürməyə hazırlaşdığını bəyan edib

    Последние новости

    05:52

    Трамп рассказал о контактах США с Кубой

    Другие страны
    05:27

    Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвинения

    Другие страны
    05:11

    Трамп: США всерьез изучают возможность ответа на события в Иране

    Другие страны
    04:35

    Гутерриш заявил, что "потрясен" насилием в отношении протестующих в Иране

    В регионе
    04:09

    "Барселона" выдала лучшую за 10 лет победную серию во всех турнирах

    Футбол
    03:48

    На нефтебазе в Мурманской области РФ произошел разлив 80 тонн бензина

    В регионе
    03:23

    Реза Пехлеви анонсировал "международную поддержку" на фоне протестов в Иране

    В регионе
    02:50

    Олланд предрек конец НАТО в случае силового захвата Гренландии США

    Другие страны
    02:16

    МВД Сирии сообщило о выводе из Алеппо свыше 400 боевиков СДС

    Другие страны
    Лента новостей