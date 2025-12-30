Трамп пригрозил главе ФРС США Пауэллу судебным иском

Белый дом рассматривает возможность подачи судебного иска к нынешнему главе Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джерому Пауэллу.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи 29 декабря.

"Мы думаем о том, чтобы подать иск против Пауэлла - за некомпетентность", - сказал американский лидер, который до этого много раз публично критиковал руководителя ФРС. Из высказываний Трампа следовало, что основанием для такого иска могут стать планы капитального ремонта штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, смету которого Белый дом ранее называл необоснованно завышенной. По словам главы администрации США, речь идет об "иске за серьезную некомпетентность".

"Парень просто некомпетентен. С этим ничего поделать нельзя. Мы, вероятно, подадим иск к нему", - повторил Трамп. "Ему следует уйти в отставку, сделать одолжение стране", - убежден президент. "Я бы его уволил, я бы хотел его уволить. Но мы настолько близки [к истечению срока его полномочий]", - отметил Трамп. Он уточнил, что выдвинет кандидата на пост следующего главы ФРС в январе.