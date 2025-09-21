Gürcüstan Prezidenti ABŞ-yə səfər edib
Region
- 21 sentyabr, 2025
- 11:14
Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, o, Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək.
Səfər çərçivəsində yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlər planlaşdırılıb. Mixail Kavelaşvili həmçinin BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreşlə görüşəcək.
Gürcüstan Prezidenti ABŞ Prezidenti Donald Tramp və xanımı Melaniya Trampın Baş Assambleyada iştirak edən nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri üçün təşkil etdikləri rəsmi qəbula da qatılacaq.
Mixail Kavelaşvilinin ABŞ səfəri 21–26 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək.
