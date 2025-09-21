İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Gürcüstan Prezidenti ABŞ-yə səfər edib

    Region
    • 21 sentyabr, 2025
    • 11:14
    Gürcüstan Prezidenti ABŞ-yə səfər edib

    Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, o, Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək.

    Səfər çərçivəsində yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlər planlaşdırılıb. Mixail Kavelaşvili həmçinin BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreşlə görüşəcək.

    Gürcüstan Prezidenti ABŞ Prezidenti Donald Tramp və xanımı Melaniya Trampın Baş Assambleyada iştirak edən nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri üçün təşkil etdikləri rəsmi qəbula da qatılacaq.

    Mixail Kavelaşvilinin ABŞ səfəri 21–26 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək.

    Президент Грузии отбыл с визитом в США
    President of Georgia departs for US visit

