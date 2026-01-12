Трамп: США всерьез изучают возможность ответа на события в Иране

США всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

"Мы рассматриваем такую возможность", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли всерьез возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением военных средств.

Глава Белого дома также указал, что Вашингтон может восстановить доступ к интернету в Иране.

"Мы можем запустить интернет. Это возможно", - сказал он, добавив, что речь идет в том числе о возможности переброски в Иран в обход властей в Тегеране терминалов фирмы Starlink, принадлежащей Илону Маску. "Мы можем поговорить об этом с Илоном Маском. Думаю, я ему позвоню, как только закончу беседовать с вами", - подчеркнул Трамп.