Трамп: США всерьез изучают возможность ответа на события в Иране

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 05:11
    США всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

    "Мы рассматриваем такую возможность", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли всерьез возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением военных средств.

    Глава Белого дома также указал, что Вашингтон может восстановить доступ к интернету в Иране.

    "Мы можем запустить интернет. Это возможно", - сказал он, добавив, что речь идет в том числе о возможности переброски в Иран в обход властей в Тегеране терминалов фирмы Starlink, принадлежащей Илону Маску. "Мы можем поговорить об этом с Илоном Маском. Думаю, я ему позвоню, как только закончу беседовать с вами", - подчеркнул Трамп.

