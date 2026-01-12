Трамп рассказал о контактах США с Кубой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США после военной операции в Венесуэле находятся в контакте с властями Кубы на предмет возможной "сделки".

Как передает Report, об этом глава Белого дома рассказал журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

"Вы это скоро узнаете. Мы говорим с Кубой. И вы это скоро узнаете", - заявил американский лидер, отвечая на вопрос о том, какую "сделку" Вашингтон хотел бы заключить с Гаваной.

Трамп также отметил, что "в какой-то момент" встретится с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.