Трамп рассказал о контактах США с Кубой
Другие страны
- 12 января, 2026
- 05:52
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США после военной операции в Венесуэле находятся в контакте с властями Кубы на предмет возможной "сделки".
Как передает Report, об этом глава Белого дома рассказал журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.
"Вы это скоро узнаете. Мы говорим с Кубой. И вы это скоро узнаете", - заявил американский лидер, отвечая на вопрос о том, какую "сделку" Вашингтон хотел бы заключить с Гаваной.
Трамп также отметил, что "в какой-то момент" встретится с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
Последние новости
05:52
Трамп рассказал о контактах США с КубойДругие страны
05:27
Глава ФРС заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвиненияДругие страны
05:11
Трамп: США всерьез изучают возможность ответа на события в ИранеДругие страны
04:35
Гутерриш заявил, что "потрясен" насилием в отношении протестующих в ИранеВ регионе
04:09
"Барселона" выдала лучшую за 10 лет победную серию во всех турнирахФутбол
03:48
На нефтебазе в Мурманской области РФ произошел разлив 80 тонн бензинаВ регионе
03:23
Реза Пехлеви анонсировал "международную поддержку" на фоне протестов в ИранеВ регионе
02:50
Олланд предрек конец НАТО в случае силового захвата Гренландии СШАДругие страны
02:16