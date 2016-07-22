Президент Армении спустя 5 дней прокомментировал захват отделения полиции

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян призвал участников нападения на отделение полиции в Ереване освободить заложников и сложить оружие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Это его первый комментарий на эту тему за пять дней, прошедших после захвата отделения.

"Дальнейшая развязка произойдет при строгом соблюдении конституции и законов Армении. Все попытки личной мести будут пресечены силой закона", - цитирует Саргсяна пресс-служба президента.

"Наша страна переживает трудные и ответственные дни. К причинам сейчас обращаться не буду. Сейчас не время. Скажу лишь, что все мы должны извлечь уроки из этого", - заявил президент Армении. По его словам, для мирного решения ситуации, сложившейся в Ереване, следует задействовать все возможные средства.

Ранее газета "Айкакан жаманак" сообщила со ссылкой на собственные источники, что власти Армении обсуждают возможность отправки в отставку правительства на фоне событий с захватом заложников.