Президент Армении посетит Москву с частным визитом

Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила помощница президента Армении Асмик Петросян.
"Саркисян 8-9 мая посетит Москву с частным визитом, 10 мая стартует рабочий визит президента", - сказала Петросян.
При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано.
В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.