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Президент Армении посетит Москву с частным визитом

Президент Армении посетит Москву с частным визитом Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу.
В регионе
7 мая 2021 г. 19:06
Президент Армении посетит Москву с частным визитом
Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила помощница президента Армении Асмик Петросян.

"Саркисян 8-9 мая посетит Москву с частным визитом, 10 мая стартует рабочий визит президента", - сказала Петросян.

При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано.

В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.

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Версия на английском языке Armenian President to be on short leave in Moscow
Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti Rusiyaya səfər edəcək

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