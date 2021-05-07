Президент Армении посетит Москву с частным визитом

Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу.

Президент Армении Армен Саркисян посетит Москву с частным визитом 8-9 мая, а 10 мая начнется его рабочий визит в российскую столицу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила помощница президента Армении Асмик Петросян.

"Саркисян 8-9 мая посетит Москву с частным визитом, 10 мая стартует рабочий визит президента", - сказала Петросян.

При этом она не подтвердила участие Саркисяна в параде Победы, отметив, что участие президента в публичных мероприятиях пока не запланировано.

В президентской пресс-службе сообщили, что Саркисян отправится в Москву за свой счет в рамках краткосрочного отпуска.