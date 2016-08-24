Пресс-секретарь президента Турции распространил заявление по поводу операции в Джераблусе

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Цель операции в Джераблусе заключается в очистке наших границ от террористов, включая ИГ и YPG (сирийское крыло РПК - Report).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Последует продолжение шагов, необходимых для безопасности турецкой границы и защиты территориальной целостности Сирии. Турция решительна в данном вопросе", - отметил И.Калын.