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    Пресс-секретарь президента Турции распространил заявление по поводу операции в Джераблусе

    Ибрагим Калын: Турция примет необходимые шаги для безопасности турецкой границы и защиты территориальной целостности Сирии

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Цель операции в Джераблусе заключается в очистке наших границ от террористов, включая ИГ и YPG (сирийское крыло РПК - Report).

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

    "Последует продолжение шагов, необходимых для безопасности турецкой границы и защиты территориальной целостности Сирии. Турция решительна в данном вопросе", - отметил И.Калын. 

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