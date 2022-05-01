Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о поездке в Киев

"Продолжение Стамбульского переговорного процесса, в частности, может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны. Мы интенсивно продолжаем нашу работу в этом направлении".

"Продолжение Стамбульского переговорного процесса, в частности, может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны. Мы интенсивно продолжаем нашу работу в этом направлении".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, говоря о российско-украинской войне.

Делегация, в которую входят Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал, посетила столицу Украины Киев.

В рамках визита пресс-секретарь был принят президентом Украины Владимиром Зеленским и провел встречу с главой администрации президента Андреем Ермаком.

Калын участвовал на ифтар в посольстве Турции в Киеве, где встретился с гражданами Турции и представителями крымскотатарских турков.

В интервью с корреспондентом агентства Анадолу в посольстве Турции в Киеве, Калын сказал: "Целью этого визита является обсуждение турецко-украинских отношений и, конечно же, продолжающейся войны, а также усилия по прекращении этой войны".

Напомнив, что с самого начала войны Турция в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана прилагает интенсивные усилия для прекращения войны, Калын сказал:

"Прекращение войны, прекращение конфликтов путем переговоров и диалога - наша главная цель. К сожалению, чем дольше продолжается война, тем сложнее становятся условия мира. Ситуация стала еще более острой, особенно в плане нападений на мирных жителей. У нас были широкие обсуждения по этим вопросам, и по эвакуации мирных жителей из Мариуполя, особенно по открытию гуманитарного коридора", - сказал Калын.

Он рассказал о встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой администрации президента Андреем Ермаком. Калын сказал, что Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку, которую она оказывает Украине, а также за сбалансированную дипломатию, которую она защищает и реализовывает, и за ее подход, который отдает приоритет переговорам.

Пресс-секретарь президента Турции заявил, что на 66-й день войны идут бои различной интенсивности, особенно в Мариуполе, Херсоне, Харькове и вокруг Донбасса в восточной части Украины.

"Продолжение Стамбульского процесса может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны. Мы продолжаем работу по этому вопросу. На прошлой неделе президент Эрдоган общался с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Наши усилия в этом направлении будут продолжаться", - отметил Калын.

Касаясь роли ООН по прекращению российско-украинской войны, Калын сказал: "Мы обсуждаем, какую роль здесь будет играть ООН? Мы активизируем наши усилия как на двусторонней основе, так и в координации с ООН для прекращения огня и эвакуации гражданского населения".

Он напомнил, что сегодня президент Эрдоган имел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Гутерришем.

Калын подчеркнул важность диалога с Россией: "Как вы знаете, наши контакты с Россией продолжаются. Наш министр иностранных дел, министр национальной обороны и другие официальные лица продолжают искать пути выхода. Мы и впредь будем поддерживать контакты с российской стороной. Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру? Главная задача добиться прекращения войны и заключении мира".