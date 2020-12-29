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Премьер: В Грузии не планируется полный локдаун

Премьер: В Грузии не планируется полный локдаун Дополнительные ограничительные меры не будут приняты
В регионе
29 декабря 2020 г. 13:20
Премьер: В Грузии не планируется полный локдаун
Георгий Гахария

"В Грузии не предполагается применение полной изоляции в связи с карантином".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он назвал слухами информацию об объявлении на территории страны всеобщего строгого карантина:

"Полное ограничение движения автомобилей и пешеходов не предусматривается. Только торговые объекты, деятельность которых разрешена с 24 декабря, будут закрыты с 3 января следующего года. Мы уже наблюдаем положительные результаты ограничений. Дополнительные ограничительные меры не будут приняты".

По словам грузинского премьера, система здравоохранения страны справляется с текущей эпидемиологической ситуацией.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstanda tam qapanma olmayacaq”

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