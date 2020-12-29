Премьер: В Грузии не планируется полный локдаун

Дополнительные ограничительные меры не будут приняты

"В Грузии не предполагается применение полной изоляции в связи с карантином".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он назвал слухами информацию об объявлении на территории страны всеобщего строгого карантина:

"Полное ограничение движения автомобилей и пешеходов не предусматривается. Только торговые объекты, деятельность которых разрешена с 24 декабря, будут закрыты с 3 января следующего года. Мы уже наблюдаем положительные результаты ограничений. Дополнительные ограничительные меры не будут приняты".

По словам грузинского премьера, система здравоохранения страны справляется с текущей эпидемиологической ситуацией.