Премьер Таиланда впервые за более чем 30 лет прибыл в Саудовскую Аравию с визитом

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча по приглашению наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда прибыл в Саудовскую Аравию, что стало первым за более чем 30 лет официальным визитом такого уровня.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча по приглашению наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда прибыл в Саудовскую Аравию, что стало первым за более чем 30 лет официальным визитом такого уровня.

В ходе визита стороны договорились в ближайшем будущем назначить послов в столицах двух стран и полностью нормализовать свои дипломатические отношения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В совместном заявлении премьера и наследного принца, распространенном в среду таиландским МИД по итогам двусторонней встречи сказано, что "стороны договорились полностью нормализовать свои дипломатические отношения".

"Этот исторический прорыв является результатом многолетних усилий обеих сторон на многих уровнях по восстановлению взаимного доверия и дружеских отношений", - подчеркивается в публикации. Они также договорились о важных шагах, которые "необходимо предпринять для активизации двусторонних отношений, включая назначение послов в свои столицы в ближайшем будущем и создание консультативных механизмов для укрепления двустороннего сотрудничества". "В ближайшие месяцы начнется интенсивная координация для обсуждения двустороннего сотрудничества в ключевых стратегических областях", - говорится в заявлении.

Отношения между двумя странами были установлены в 1957 году. После визита в Саудовскую Аравию таиландской делегации в январе 1984 году контакты между двумя королевствами еще более укрепились. Однако Саудовская Аравия понизила статус своих дипломатических отношений с Таиландом после кражи в 1989 году драгоценностей на сумму около 20 млн долларов тайским уборщиком, работавшим во дворце саудовского принца. Спустя год в течение одной ночи в Таиланде были убиты трое саудовских дипломатов.