Премьер Пакистана поддержал действия президента Турции в Сирии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил свою солидарность и полную поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в вопросе действий Анкары в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информации секретариата премьер-министра Пакистана.

Хан озвучил слова поддержки Эрдогану в ходе телефонного разговора в пятницу.

"Пакистан целиком разделяет озабоченность Турции в вопросе терроризма, - говорится в пресс-релизе. - Пакистан полностью осознает угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Турция".

"Мы молимся о том, чтобы усилия Турции по укреплению безопасности, региональной стабильности и урегулирования в Сирии были полностью успешными", - отмечает секретариат премьер-министра в распространенном сообщении.