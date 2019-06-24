Премьер-министр: “В следующем году в Грузии может появиться коалиционное правительство”

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе не исключает создания коалиционного правительства по итогам проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава грузинского правительства заявил в интервью грузинской телекомпании Imedi.

“Это решать только грузинскому народу”, - сказал он. Глава правительства также отметил, что появление новых лиц в политике является заказом грузинского общества.

"Итоги первых выборов показали, что у нас очень серьезная поддержка. Соответственно, сегодня с этой точки зрения прогнозировать результаты выборов октября 2020 года не будет релевантным. Однако вероятность того, что станет необходимым коалиционное правительство, естественно, существует. Это решать только грузинскому народу", - заявил Бахтадзе

Отметим, что, парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по пропорциональной системе.