    Премьер-министр Нидерландов находится с визитом в Киеве

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 13:47
    Премьер-министр Нидерландов находится с визитом в Киеве

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф находится с визитом в Украине.

    Как передает Report, об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в соцсети Х.

    "Сегодня вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом мы приветствовали премьер-министра Нидерландов в Киеве... Мы ждали этого визита. Нам многое нужно обсудить: войну, безопасность, правосудие, также - европейскую интеграцию Украины и устойчивость НАТО перед лицом российских провокаций", - отметил он.

