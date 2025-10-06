Премьер-министр Нидерландов находится с визитом в Киеве

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф находится с визитом в Украине.

Как передает Report, об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в соцсети Х.

"Сегодня вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом мы приветствовали премьер-министра Нидерландов в Киеве... Мы ждали этого визита. Нам многое нужно обсудить: войну, безопасность, правосудие, также - европейскую интеграцию Украины и устойчивость НАТО перед лицом российских провокаций", - отметил он.